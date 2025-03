Vendez votre voiture

Christiane M.

TrĂšs satisfaite, une Ă©quipe sympathique, professionnelle, attentive aux demandes du client. Toutes les Ă©tapes de la vente ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es avec sĂ©rieux, prĂ©cision et rapiditĂ©. Je me suis toujours sentie en confiance, je n’ai eu Ă m’occuper de rien, exceptĂ© fournir les documents et justificatifs nĂ©cessaires. Bravo et merci particuliĂšrement Ă Pauline et Eva.