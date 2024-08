Bienvenue sur le blog CapCar!

Le moteur est la piÚce centrale de la voiture. Ce dernier a connu de nombreuses évolutions ; moteur à vapeur, moteur à explosion et combustion, moteur à 2 temps puis à 4 temps, moteur électrique et enfin moteur à hydrogÚne. Si le moteur à vapeur est devenu caduc, c'est parce que celui à combustion était plus performant et moins coûteux. Aujourd'hui, le moteur thermique est à bout de souffle avec l'essor des nouvelles technologies (électrique, hybride et hydrogÚne) et la volonté de rouler plus propre. Néanmoins, en France sur les 38,2 millions de voiture, 97,7% sont des moteurs thermiques. DÚs lors, faut-il croire qu'ils font perdre de la valeur à votre véhicule ?