Voitures au GPL : sont-elles vraiment plus économiques ?

Rouler différent, c’est aussi entretenir différemment et un peu plus cher:

L’entretien sur un moteur bicarburation essence/GPL est relativement similaire à celui d’un moteur essence classique. Le GPL exerce moins de forces sur le moteur que l’essence et le conserve mieux sur le long terme. Même s’il est possible de rallonger les échéances d’entretien pour les vidanges et les filtres, il est conseillé de les réaliser à la date inscrite sur le carnet d’entretien. Le véhicule devra subir exactement les mêmes révisions qu’un véhicule essence classique sur la partie mécanique. Il faudra juste utiliser des pièces adaptées pour le GPL, comme par exemple des bougies d’allumage spécifiques, qui peuvent être un petit peu plus onéreuses. Une voiture roulant au GPL demandera aussi une révision de son système. Elle s’effectue avec des appareils bien spécifiques. Il est donc nécessaire d’effectuer sa révision chez son constructeur si on a acheté sa voiture directement au GPL ou chez un professionnel agréé GPL si on a rajouté un kit GPL à sa voiture essence. L’entretien d’une voiture 4 cylindres au GPL est en moyenne 140€ plus cher qu’une voiture classique.



Le contrôle technique est aussi différent pour le GPL et donc un peu plus coûteux. Les voitures roulant au gaz naturel, ont donc un coût d’entretien supérieur aux voitures essence classique, dû à une révision et un contrôle technique un peu plus complexes. En moyenne le prix du contrôle technique pour un véhicule GPL est 30€ plus cher.